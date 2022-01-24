Рада обратится к ООН в связи с инициативами в России о признании республик Донбасса

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины рассмотрит в ближайшее время обращение к международным организациям в связи с представленными в парламенте России инициативами о возможном признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил в понедельник на согласительном совете Верховной рады спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, выступление которого транслировал парламентский телеканал "Рада".

"В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину <...> Российские депутаты серьезно раздумывают о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик", - заявил он.

В этом контексте Стефанчук проинформировал, что внес в Раду предложение неотложно зарегистрировать соответствующий проект постановления. По его словам, это обращение будет адресовано ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций. Стефанчук призвал глав фракций неотложно подписать проект, чтобы он мог быть рассмотрен на пленарном заседании Рады уже во вторник.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР был внесен КПРФ 19 января. В нем предлагается рассмотреть вопрос об их признании "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что по этому вопросу пройдут консультации с главами фракций, а затем его планирует обсудить Совет Думы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме. По его словам, важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной.