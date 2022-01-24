Мятеж военных и сообщения об аресте президента. Что происходит в Буркина-Фасо

Военные 24 января заключили под стражу президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе на одной из армейских баз, сообщили источники нескольких мировых информационных агентств. По имеющимся данным, они требуют от него уйти в отставку.
Антиправительственные выступления в стране идут с осени, но в острую фазу они вошли в прошлую субботу, 22 января.
ТАСС собрал основную информацию о кризисе в Буркина-Фасо.
Предпосылки протестов
В расположенной в регионе Сахель - между Сахарой и плодородным побережьем Гвинейского залива - Буркина-Фасо с 2015 года активно действуют террористические группы, включая структуры "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) "Исламское государство в Большой Сахаре" и "Ансар уль-Ислам". Только за 2021 год террористы убили более 2 тыс. мирных жителей, около 1,5 млн человек - около 7% населения - стали беженцами.
В трети провинций республики с 2019 года действует чрезвычайное положение. В начале января 2022 года премьер-министр Лассина Зербо заявлял, что из-за терроризма под угрозой находится целостность страны.
Массовые выступления начались после того, как в ноябре вооруженные исламисты убили 49 военных и четырех мирных жителей у золотой шахты на севере Буркина-Фасо. Участники протестов выражали недовольство недостаточными усилиями властей по обеспечению безопасности, возмущение вызвали и данные о том, что на две недели прекратилась поставка в войска продовольственных пайков.
Ухудшение ситуации
Президент Каборе в декабре пошел навстречу протестующим и сменил премьер-министра и командующих родами вооруженных сил.
Несмотря на то, что недовольства, как казалось, стали затихать, 11 января 2022 года по подозрению в подготовке переворота была задержана группа военных, а 19 января власти ограничили доступ к Facebook, который они считают одним из инструментов дестабилизации в стране. Сообщалось также о перебоях в работе интернета в целом.
22 января в столице республики Уагадугу начались протесты: группы молодежи перегораживали улицы горящими покрышками и забрасывали полицейских камнями, требуя отставки руководства страны и передачи власти военным. Демонстрантов удалось разогнать с помощью слезоточивого газа.
Выступление военных
В ночь на 23 января появились сообщения о стрельбе на военной базе Сангуле-Ламизана в Уагадугу, где расположен генеральный штаб. Власти признали факт перестрелки на этой базе и некоторых других, назвав произошедшее "актами демонстрации недовольства со стороны военнослужащих".
Военные требовали отставки президента, замены армейского командования более решительным, увеличения численности армии и выделения дополнительных средств на борьбу с исламистами и компенсации семьям погибших военнослужащих. Как отметил министр обороны и по делам ветеранов генерал Эме Бартелеми Симпоре, участники выступлений не довели свои требования непосредственно до руководства республики.
23 января в стране перестала работать мобильная связь, власти ввели комендантский час с 20:00 до 05:30. Вечером того же дня в Уагадугу возобновились массовые протесты, участники которых, в частности, подожгли штаб-квартиру правящей партии "Народное движение за прогресс". Протестующие собирались и в других городах, заявляя о солидарности с недовольными военными.
Арест президента
Утром 24 января начали поступать сообщения об аресте Каборе на одной из военных баз. Как сообщили источники агентства Bloomberg, от него требуют подписать заявление об отставке, а источники Международного французского радио уточнили, что оно должно быть обнародовано в течение нескольких часов.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющее серьезное влияние в регионе, пока признает полномочия правительства и призывает восставших к диалогу с властями. Организация потребовала от военных соблюдать верность республиканским принципам.
64-летний Каборе сам возглавил Буркина-Фасо в 2015 году после серии народных выступлений и военного переворота, в результате которых был свергнут Блэз Компаоре, бессменно руководивший страной с 1987 года. В свое время Компаоре также пришел к власти путем переворота.