Мятеж военных и сообщения об аресте президента. Что происходит в Буркина-Фасо

В расположенной в регионе Сахель - между Сахарой и плодородным побережьем Гвинейского залива - Буркина-Фасо с 2015 года активно действуют террористические группы, включая структуры "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) "Исламское государство в Большой Сахаре" и "Ансар уль-Ислам". Только за 2021 год террористы убили более 2 тыс. мирных жителей, около 1,5 млн человек - около 7% населения - стали беженцами.

В трети провинций республики с 2019 года действует чрезвычайное положение. В начале января 2022 года премьер-министр Лассина Зербо заявлял, что из-за терроризма под угрозой находится целостность страны.

Массовые выступления начались после того, как в ноябре вооруженные исламисты убили 49 военных и четырех мирных жителей у золотой шахты на севере Буркина-Фасо. Участники протестов выражали недовольство недостаточными усилиями властей по обеспечению безопасности, возмущение вызвали и данные о том, что на две недели прекратилась поставка в войска продовольственных пайков.