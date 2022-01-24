Глава МИД Ирландии назвал нежелательными учения ВМФ РФ в Атлантическом океане

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Военно-морские учения ВМФ РФ в северо-восточной части Атлантического океана не нарушают морское международное право, однако в условиях напряженных отношений между Западом и Россией являются нежелательными. Соответствующее мнение в понедельник выразил министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени.

"У нас нет возможности предотвратить [проведение учений], но я ясно дал понять российскому послу в Ирландии [Юрию Филатову], что это не приветствуется. Сейчас не время повышать военную активность и напряжение", - сказал он по прибытии на плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

По его словам, российские власти уведомили Дублин о намерении ВМФ РФ "провести военные учения в 240 км от юго-западного побережья" Ирландии. "Это международные воды, но это также часть исключительной экономической зоны Ирландии, - добавил он. - Россия в рамках международного морского права, разумеется, может проводить учения в международных водах, но мы не приветствуем тот факт, что они устраивают их на западных границах ЕС, недалеко от ирландского побережья".

На прошлой неделе ВМФ России сообщил, что в январе - феврале будет проведена серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В ведомстве подчеркнули, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.