Спикер Рады усомнился в возможности контактов с депутатами Госдумы

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук выразил сомнение в возможности контактов с депутатами Госдумы. Так он прокомментировал в понедельник инициативу о взаимодействии с российскими парламентариями.

"Я тоже под санкциями РФ, поэтому какие-то такие встречи вряд ли допустимы, возможны и логичны", - сказал он на заседании руководителей фракций и групп Рады.

В Госдуме на минувшей неделе были сформированы группы по взаимодействию с парламентами других стран. Группу по связям с Верховной радой возглавил депутат-единоросс Евгений Попов. В пятницу он заявил "Парламентской газете", что намерен "общаться не только с представителями парламентских партий, но и с непарламентскими политическими силами".

Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) приветствовала формирование в Госдуме группы по связям с Радой и заверила, что "приложит все усилия, чтобы такой диалог шел".

В 2019 году ОПЗЖ выступала с инициативой создания группы дружбы между парламентами, однако под давлением радикальных националистических организаций Верховная рада IX созыва отказалась от этой идеи. Поэтому в ноябре 2019 года в Раде по инициативе партии было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина Россия Германия Франция".

24 декабря 2019 года руководитель межфракционного депутатского объединения, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а 10 марта 2020 года состоялась встреча делегации фракции ОПЗЖ с руководством Госдумы, главами парламентских фракций и руководством профильных комитетов для обсуждения инициатив по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению Минских соглашений.