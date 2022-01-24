{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева - газета "Сидней морнинг геральд".

МИД Ирана не исключил достижения соглашения по обмену заключенными с США
Этот вопрос должен обсуждаться отдельно от ядерной сделки, заявили в ведомстве
Читать полностью