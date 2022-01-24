Кабмин Германии заявил, что позиция главкома ВМС по Крыму не соответствует позиции Берлина

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Заявление подавшего в отставку главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о безвозвратной утрате Украиной Крыма не является позицией правительства ФРГ. С таким утверждением выступила в понедельник на брифинге представитель кабмина Кристиане Хофман.

"Правительство ФРГ дистанцировалось от заявлений инспектора ВМС. Это не является позицией федерального правительства", - сказала она. "У правительства ФРГ ясная позиция, особенно в том, что касается Крыма и соблюдения международного права", - добавила Хофман, подчеркнув, что "в этой позиции не может быть сомнений".

В оборонном ведомстве сообщили, что министр Кристине Ламбрехт примет в понедельник Шёнбаха и обсудит с ним ситуацию. В ближайшее время будет назначен новый главком ВМС.

Ранее, выступая в индийском Институте оборонных исследований и анализа, Шёнбах выразил мнение, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Также он назвал нонсенсом утверждения о том, что Россия якобы хочет вторгнуться на Украину. Журнал "Шпигель" сообщал, что эти заявления вызвали раздражение в Минобороны и МИД ФРГ. После этого Шёнбах попросил Ламбрехт об отставке. Его заявление было опубликовано 22 января на сайте Бундесвера.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.