СМИ: норвежская оппозиция направила запрос в МИД из-за визита делегации талибов

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /ТАСС/. Оппозиционная Партия прогресса направила письменный запрос в МИД Норвегии в связи с визитом в Осло делегации захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в понедельник Норвежское телеграфное бюро.

Один из вопросов, содержащихся в послании, касается расходов на визит, еще один - того, почему комитет по внешней политике и обороне норвежского парламента не был заранее проинформирован о приезде делегации, а также того, когда правительство приняло решение о том, что визит состоится. МИД должен дать ответы на запрос до следующего понедельника.

Общая сумма затрат, заложенная на приезд делегации и связанные с ней мероприятия, составляет 7 млн норвежских крон, или около 700 тыс. евро. Из этой суммы почти половина приходится на аренду частного самолета для полета в Осло делегации талибов.

Делегация "Талибана" прибыла в Осло в субботу вечером по приглашению МИД Норвегии. Она 23-25 января принимает участие в консультациях с участием представителей ряда стран, а также различных афганских общественно-политических сил. Так, в понедельник проходят встречи с представителями ряда государств.

Глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что проведение консультаций не будет означать признания сформированного талибами временного правительства Афганистана.