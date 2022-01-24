В парламенте Ливии сообщили, что для подготовки к новым выборам потребуется девять месяцев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Для подготовки к проведению новых парламентских и президентских выборов в Ливии потребуется девять месяцев. Об этом заявил в понедельник специальный комитет Совета представителей (парламента) Ливии, заседание которого проходит в городе Тобрук.

"Подготовка к новым выборам займет девять месяцев", - говорится в заявлении комитета, которое процитировал телеканал Al Arabiya. Это время понадобится, как считают в парламентском комитете, для того, чтобы во время выборов "предотвратить фальсификации и обеспечить безопасность избирательного процесса".

На минувшей неделе председатель Высшей избирательной комиссии страны Имад ас-Саих, выступая перед депутатами, отметил, что организация новых выборов займет "от шести до восьми месяцев". Он объяснил, что проведению выборов 24 декабря помешали политические и вооруженные силы, которые пригрозили остановить избирательный процесс, а также судебные постановления по апелляциям, которые не согласовывались с законом о выборах и условиями для выдвижения кандидатуры.

Несостоявшиеся выборы

В конце ноября прошлого года по итогам рассмотрения всех заявлений претендентов на высший государственный пост в стране избирком Ливии исключил 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию кандидатами, в связи с несоответствием бумаг требуемым условиям. Решение было принято на основании ответов генерального прокурора, главы уголовного розыска и председателя департамента по вопросам паспортов и гражданства. В списке исключенных кандидатов оказались сын бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и премьер-министр Абдель Хамид Дбейба. Однако позднее судебные органы на основе поданных апелляций восстановили их кандидатами без права обжалования этих решений. В итоге избирком отложил на неопределенный срок оглашение списка кандидатов.

22 декабря прошлого года комиссия официально объявила о переносе запланированного на 24 декабря голосования и рекомендовала парламенту провести первый тур президентских выборов через месяц - 24 января 2022 года, исходя из того, что окончательное решение о новых сроках должны принять именно законодатели. Однако депутаты не согласились с инициативой избиркома об отсрочке выборов всего на один месяц "по соображениям безопасности".