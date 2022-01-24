В офисе Зеленского не считают вывод части дипломатов США из Киева "тревожным сигналом"

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Решение властей США об отъезде из Киева части персонала посольства не влияет на взаимодействие двух стран и не должно рассматриваться в качестве "тревожного сигнала". Такое мнение высказал в понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо тревожные сигналы. Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств <...>, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным", - приводит слова Подоляка издание Liga.net.

По мнению Подоляка, это решение Госдепартамента продиктовано в большей степени логикой внутриполитической ситуации в США, чем якобы растущей "российской угрозой". Он пояснил, что из Вашингтона все чаще звучат заявления о рисках ухудшения ситуации с безопасностью на Украине, и в связи с этим было бы странно, если бы власти США не позаботились о членах семей сотрудников посольства. При этом Подоляк предположил, что Вашингтон может пересмотреть свое решение по диппредставительству в феврале.

Госдепартамент США ранее предписал семьям сотрудников своего посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Во внешнеполитическом ведомстве США сообщали, что американские власти рекомендовали своим гражданам не ездить на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий". Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил в этой связи, что Киев принял к сведению решение Госдепа, однако считает его преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.