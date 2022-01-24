Иностранные авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве по соображениям безопасности

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпании Swiss, Austrian Airlines и KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне заявлений Запада о якобы возможном вторжении России на Украину. Об этом в понедельник сообщил ресурс avianews.com.

"Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти компании, согласно данным онлайн-радара flightradar24.com, в минувшее воскресенье изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь на Украине. Так, 23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена - Киев. Однако вместо ночной стоянки в киевском аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. Но авиакомпания отменила этот перелет.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев, но отправила самолет в Киев специальным рейсом LX 7390 утром 24 января, чтобы забрать пассажиров. Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн-радара, отменены с 22 января. Они предусматривали ночную стоянку на Украине с утренним вылетом обратно.

Впервые о том, что европейские авиакомпании начали менять график полетов на Украину, в воскресенье сообщила украинское издание "Европейская правда". По ее данным, от ночных стоянок в Киеве отказалась немецкая авиакомпания Lufthansa. Этот авиаперевозчик владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.