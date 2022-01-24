СМИ: мятеж в Буркина-Фасо возглавил подполковник Дамиба

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Мятеж военных в Буркина-Фасо, начавшийся на ряде армейских баз 23 января, возглавляет подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Об этом сообщил в понедельник новостной портал BENIN WEB TV , работающий в граничащей с Буркина-Фасо Республике Бенин.

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По его словам, военные смогли захватить утром в понедельник президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, премьер-министра Лассина Зербо и спикера Национальной ассамблеи Алассана Секенде. Арестованы также многие высшие офицеры вооруженных сил Буркина-Фасо. Они содержатся на армейской базе в центральной части столицы страны Уагадугу.

В свою очередь медиагруппа Deutsche Welle со ссылкой на буркинийский новостной портал "Ньюс Уага" передала, что "Дамиба сместил Каборе". При этом ряд новостных порталов страны не подтверждают данную информацию. Так, портал leFaso сообщил в понедельник, что президент Каборе находится в надежном месте под охраной жандармерии.

Подполковник Дамиба служит в пехотном подразделении. Он является выпускником одного из военных училищ столицы Франции Парижа. Дамиба является автором книги "Армии стран Западной Африки и терроризм: неопределенные ответы".