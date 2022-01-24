Посольство США в ОАЭ предупредило соотечественников об угрозе ракетных ударов

БЕЙРУТ, 24 января. /ТАСС/. Посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в понедельник распространило срочное предупреждение для американских граждан в связи с опасностью ракетных ударов.

"К нам поступили доклады о возможных ракетных ударах и соответствующей противоракетной активности в небе над Абу-Даби, - говорится в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства. - Посольство напоминает всем гражданам США в ОАЭ о необходимости соблюдать высокую бдительность. Вооруженные формирования хуситов в Йемене взяли на себя ответственность за удар 17 января по Абу-Даби и заявили о намерении атаковать соседние страны, включая ОАЭ, с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (дронов)".

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало в понедельник рано утром территорию ОА) и Саудовской Аравии "большим количеством" баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). "В ответ на эскалацию со стороны агрессоров и их преступления наши ракетные войска и расчеты БЛА провели операцию "Ураган Йемена - 2", - сообщил официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа. - Авиабаза ВВС Ад-Дафра (в 30 км к юго-западу от Абу-Даби) и другие важные объекты в столице врага были атакованы множеством баллистических ракет типа "Зульфикар". Кроме того, жизненно важные объекты стали целью большого количества дронов "Самад-3" в Дубае".

Представитель мятежников также утверждал, что целью БЛА и ракет стали несколько саудовских военных баз, в том числе в районе Шарура, а также ряд объектов в Джизане и Асире, подчеркнув при этом, что все они были "поражены с большой точностью". Подтвердив "полную готовность вооруженных сил расширять масштабы операций на предстоящем этапе", он в очередной раз рекомендовал иностранным компаниям и инвесторам покинуть ОАЭ, поскольку они "стали небезопасной страной". "Эмираты теперь будут среди наших постоянных целей до тех пор, пока продолжают свою агрессию и блокаду йеменского народа", - отметил он.

Как сообщалось в распространенном в ночь на понедельник заявлении возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, в результате ракетной атаки хуситов по саудовскому Джизану были ранены суданец и гражданин Бангладеш. На рассвете Минобороны ОАЭ информировало о перехвате двух запущенных в направлении Абу-Даби хуситами ракет. Как отмечалось, их фрагменты упали в нескольких районах столичного эмирата, пострадавших не было.