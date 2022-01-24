Талибы объявили о создании суда для рассмотрения дел, связанных с наркотиками

ТЕГЕРАН, 24 января. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приняло решение о создании специального суда, который будет заниматься делами, связанными с наркотиками. Об этом сообщил в понедельник в Twitter представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

По его словам, "Верховный суд "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) учредил специальную судебную инстанцию для рассмотрения и разрешения дел, имеющих отношение к наркотикам".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

21 ноября назначенный талибами заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар сообщил корреспонденту ТАСС, что "Талибан" рассчитывает на помощь мирового сообщества в борьбе с наркоманией. Отметив, что эта проблема в Афганистане может представлять угрозу для стран всего региона, он подчеркнул, что талибы намерены бороться с употреблением наркотиков, поскольку это противоречит исламским ценностям.

По данным ООН, в 2020 году в Афганистане площадь земель, используемых для незаконного культивирования опиумного мака, увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году в стране было произведено около 6,3 тыс. тонн опия (85% общемирового производства).