В Грузии утвердили контртеррористическую стратегию на 2022-2026 годы

ТБИЛИСИ, 24 января. /ТАСС/. Правительство Грузии утвердило стратегию борьбы с терроризмом на 2022-2026 годы. Об этом в понедельник заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Сегодня глава Службы госбезопасности выносит вопрос, который касается утверждения национальной контртеррористической стратегии и ее плана действий. Целью этого документа является защита государства и общества от угроз, исходящих от терроризма и экстремизма", - сказал Гарибашвили.

Работа над документом, который является продолжением антитеррористической стратегии 2019-2021 годов, велась с 2020 года. В разработке новой концепции принимала участие межведомственная комиссия, в которую входили главы МИД, Минфина, Минрегионразвития, генпрокурор и представители других ведомств.

Как дополнительно сообщили ТАСС в пресс-службе Службы госбезопасности, документ является частично засекреченным. Незасекреченная часть будет опубликована на сайте Законодательного вестника Грузии.