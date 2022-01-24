МИД Испании рекомендовал не ездить на Украину из-за изменчивой ситуации в стране

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Власти Испании рекомендовали подданным страны воздержаться от поездок на Украину из-за изменчивой ситуации. Об этом говорится в обновленных рекомендациях, опубликованных на сайте МИД королевства.

"В связи с изменчивостью текущей ситуации не рекомендуется совершать поездки на Украину, кроме как по крайне важным причинам", - отметили в ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.