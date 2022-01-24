Spiegel: ЕС планирует ужесточить санкции против России в связи с Крымом

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. ЕС планирует ужесточить санкции против России, введенные в связи с воссоединением Крыма с РФ. Об этом сообщило в понедельник издание Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад дипмиссии ФРГ в Брюсселе.

По его информации, новых ограничений потребовали на прошлой неделе в ЕС такие страны, как Болгария, Дания, Литва, Румыния. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций. Имена и названия не приводятся. Как отмечает издание, подобная информация всегда держится в секрете до принятия официального решения.

Как считают представители вышеупомянутых государств, расширение мер является якобы "необходимым ответом в свете продвигаемой Россией русификации аннексированных областей" Украины. В то же время правительства Германии, Италии и Финляндии заявили о том, что этот вопрос требует дополнительного изучения. МИД ФРГ со своей стороны завершил процесс проверки - Берлин готов одобрить расширение санкций и соответствующее указание уже поступило в постпредство ФРГ в Брюсселе.

Der Spiegel напомнил, что правительство ФРГ тем не менее отвергает возможное отключение России от SWIFT или запрет на запуск "Северного потока - 2" в случае обострения ситуации на востоке Украины. Кроме того, в Берлине по-прежнему выступают против поставок оружия Украине.

Со ссылкой на дипломатические круги ЕС Der Spiegel пишет, что решение о возможном новом пакете санкций против России в случае конфликта с Украиной пока не принято. Евросоюз намерен наблюдать за ситуацией и принять меры уже в зависимости от действий Москвы. "Мы не будем вешать ценники на возможные акции России", - заявил изданию дипломат ЕС. Он утверждал, что объявление конкретных мер может быть выгодным Москве.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и ЕС отказались признавать Крым частью России.