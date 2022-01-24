Зеленский созывает заседание Совбеза Украины

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский созывает в понедельник заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения мер от внутренних и внешних угроз.

"На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействие пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совбеза.

Заседание запланировано на 17:00 (18:00 мск). По итогам заседания состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что на заседании среди прочего поднимут вопросы "угрозы эскалации со стороны РФ и кибербезопасности".

Ранее фракция президентской партии "Слуга народа" инициировала проведение во вторник закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности с участием глав Минобороны и МИД Украины, руководства Верховной рады и глав парламентских фракций и групп.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.