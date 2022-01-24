Представитель талибов отверг обвинения в преследованиях двух женщин-активисток

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /ТАСС/. Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Шафи Азам отверг причастность талибов к арестам двух женщин - политических активисток на прошлой неделе в Кабуле. Об этом он заявил в интервью норвежской телерадиокомпании NRK в понедельник.

"Их нет в нашей тюрьме. Тогда их надо спросить, по какой причине они спрятались. Мы уважаем то, что женщины выступают за справедливость. Им разрешено отстаивать свои права, но они не должны нарушать религиозные и культурные правила", - пояснил Азам.

22 января миссия ООН по содействию Афганистану выразила озабоченность в связи с пропажей двух женщин-активисток и призвала талибов рассказать, где находятся пропавшие.

"ООН разделяет растущую озабоченность в связи с исчезновением двух афганских активисток Таманы Зарьяб Парияни и Парваны Ибрахимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду. Мы призываем Талибан предоставить информацию об их местонахождении и защитить права всех афганцев", - говорится в заявлении миссии, опубликованном на его странице в Twitter.

В ходе переговоров представителей "Талибана" с представителями правительства Норвегии в Осло, которые начались 23 января, был поднят ряд важных вопросов, связанных с гуманитарной обстановкой в Афганистане. Среди прочего, обсуждалось и положение женщин в подконтрольной талибам стране. Переговоры должны продлиться до 25 января.

Ситуация в Афганистане

После начала вывода войск коалиции во главе с США с территории Афганистана весной 2021 года силы движения "Талибан" развернули полномасштабные боевые действия против правительства. Кабул 15 августа без сопротивления перешел под полный контроль радикалов.

Мировое сообщество проявляет опасения о судьбах политических оппонентов талибов и о соблюдении гражданских прав. Главной причиной этих опасений служит радикализм и религиозный фанатизм движения "Талибан".