Джонсон считает, что в случае вторжения РФ Украина "может стать новой Чечней" для Москвы

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что возможное вторжение России на Украину приведет к многочисленным жертвам с российской стороны и "может стать новой Чечней" для Москвы.

"Нам нужно послать сигнал, что вторжение на Украину для России будет болезненным, жестоким и кровопролитным делом. Я думаю, важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней", - сказал глава британского правительства в беседе с журналистами. По словам Джонсона, в случае вторжения народ Украины "будет сражаться" за свою независимость.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятным выглядит вторжение РФ на Украину, Джонсон отметил, что разведывательные данные не добавляют ему оптимизма. "Я думаю, что разведка очень мрачна по этому вопросу. Есть очень большое сосредоточение российских сил у границы. Мы должны предпринять необходимые меры. Я ни в коей мере не думаю, что оно [вторжение] сейчас неизбежно, здравый смысл может еще возобладать", - добавил премьер.

Джонсон подчеркнул, что Лондон оставляет за собой право применить санкции против Москвы в случае агрессивных действий. "Великобритания разрабатывает пакет экономических санкций, помогая упорно сопротивляться нашим украинским друзьям при помощи оборонительного вооружения, которое, как вы знаете, мы поставляем", - сказал он.

В понедельник британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники диппредставительств на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине ранее Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.