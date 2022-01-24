Сопредседатель ОПЗЖ предложил депутатам Рады провести переговоры с коллегами из Госдумы

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Сопредседатель фракции "Оппозиционна платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Вадим Рабинович предложил украинским парламентариям посетить РФ и провести переговоры с депутатами Госдумы.

"Если есть у вас совесть, если у вас есть ответственность перед страной, то давайте сейчас сядем в самолет, встретимся с российскими депутатами, обсудим вопрос, а потом вернемся на Украину и расскажем народу, есть ли опасность вторжения на Украину", - сказал он в понедельник на заседании руководителей фракций и групп Рады.

При этом, по словам Рабиновича, если депутаты на его идею не согласятся, то "они не хотят мира, а хотят сеять панику и продолжать истерию". Он выразил уверенность, что ни о каком нападении России речь не идет, а нагнетается ситуация для того, чтобы люди не думали о повышении тарифов и о провале экономики. По его словам, ситуация накаляется еще для того, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского "взять на свой борт всю группу прежнего режима - [экс-президента] Петра Порошенко, [секретаря Совета нацбезопасности и обороны] Александра Турчинова, [бывшего генпрокурора] Юрия Луценко и всю их команду".

Ранее сегодня спикер Рады Руслан Стефанчук усомнился в возможности контактов с депутатами Госдумы, в частности из-за того, что лично он находится "под санкциями РФ".

В Госдуме на минувшей неделе были сформированы группы по взаимодействию с парламентами других стран. Группу по связям с Верховной радой возглавил депутат-единоросс Евгений Попов. В пятницу он заявил "Парламентской газете", что намерен "общаться не только с представителями парламентских партий, но и с непарламентскими политическими силами".

Попытки наладить диалог

ОПЗЖ приветствовала формирование в Госдуме группы по связям с Радой и заверила, что "приложит все усилия, чтобы такой диалог шел". В 2019 году партия выступала с инициативой создания группы дружбы между парламентами, однако под давлением радикальных националистических организаций Верховная рада IX созыва отказалась от этой идеи.

Поэтому в ноябре 2019 года в Раде по инициативе партии было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия Германия Франция". 24 декабря 2019 года руководитель межфракционного депутатского объединения, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а 10 марта 2020 года состоялась встреча делегации фракции ОПЗЖ с руководством Госдумы, главами парламентских фракций и руководством профильных комитетов для обсуждения инициатив по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений.