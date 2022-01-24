Переговоры политсоветников "нормандского формата" пройдут 26 января в Париже

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Встреча политических советников "нормандского формата" пройдет в Париже 26 января. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в российской делегации.

"Переговоры политических советников "нормандского формата" пройдут 26 января в Париже", - подтвердил собеседник агентства. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В субботу источник в администрации президента сообщил ТАСС о том, что Козак примет участие 25 января в Париже во встрече политических советников нормандской "четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина).

6 января Козак провел в Москве переговоры с политическими советниками по нормандскому формату - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Встреча прошла по приглашению российской стороны. Как сообщил тогда журналистам Козак, стороны "договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на востоке страны]". 10 января внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата", Германии и Франции, провели в Киеве встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Последняя очная встреча политсоветников "нормандского формата" прошла 12 января прошлого года в Берлине. После этого контакты в составе "четверки" проходили в режиме видеоконференции.

В последние месяцы Киев активно продвигает идею скорейшего созыва саммита "нормандского формата", несмотря на то что именно украинская сторона не выполнила основные пункты предыдущего, прошедшего в Париже в декабре 2019 года. 7 января этого года Франция и Германия вновь инициировали встречу лидеров "нормандской четверки", ее хотят провести в течение ближайших недель. В то же время российская сторона обратила внимание, что для новых договоренностей по Донбассу необходимо выполнить предыдущие.