Глава МИД Молдавии на встрече с генсеком НАТО призвал не допустить войны в Европе

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе призвал добиться деэсклации ситуации в Европе и не допустить военных действий. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"В беседе с главой Североатлантического альянса я подчеркнул важность деэскалации ситуации в сфере региональной безопасности, продвижения диалога, нахождения политических решений и недопущения военных действий в контексте нынешнего кризиса безопасности на европейском континенте", - отметил представитель Молдавии.

Ранее Попеску сообщил, что намерен обсудить в Брюсселе приоритеты сотрудничества с НАТО. У него также запланирована встреча с генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и другими чиновниками.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года открылось бюро по связям с НАТО. Новые власти республики высказываются за активизацию сотрудничества с военным блоком. Как отмечает Попеску, нейтралитет Молдавии не должен препятствовать взаимодействию с другими странами в сфере безопасности.

Слухи о "вторжении" и наращивание сил

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

На этом фоне западные страны наращивают оказание военной помощи Киеву. Кроме того, в понедельник Североатлантический альянс опубликовал заявление, в котором сообщалось, что НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины.