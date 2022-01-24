Абхазские депутаты просят президента перенести выборы в парламент из-за COVID-19

СУХУМ, 24 января. /ТАСС/. Комитет парламента Абхазии по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны рекомендует президенту Аслану Бжании перенести парламентские выборы, назначенные на 12 марта, на полгода из-за ситуации с коронавирусом. Обращение комитета опубликовано в понедельник на официальном сайте парламента Абхазии.

"Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны провел слушание по ситуации с эпидемиологической обстановкой в республике с привлечением профильных специалистов. Ситуация расценена как стабильно сложная, потребляющая массу ресурсов страны. По новым данным республиканских, российских и международных специалистов, надвигается очередная волна инфекции, вызванная мутированным ковид - вирусом "омикрон", более того, вирус зафиксирован в республике", - говорится в обращении. По мнению депутатов, "новая волна потребует еще больших усилий со стороны государства и вызовет новые жертвы".

Парламентарии отмечают, что на 12 марта назначены выборы в парламент, а предвыборный процесс "создает идеальные условия для распространения агрессивного вируса", поскольку в этот процесс будет вовлечена большая часть населения. "В связи с вышеуказанными обстоятельствами мы рекомендуем перенести выборы на шесть месяцев, на теплый период года, с традиционно наименьшим уровнем заболеваемости (не только ковидом). <...> При условии согласованности действий всех политических и общественных сил <...> мы сможем минимизировать надвигающуюся угрозу и ее последствия", - говорится обращении депутатов.

ТАСС запросил информацию об "омикроне" в Минздраве Абхазии.