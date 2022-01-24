Президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на должность главы ЦИК

ТБИЛИСИ, 24 января. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на должность главы ЦИК, один из которых - действующий глава Центризбиркома Георгий Каландаришвили. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"На заседании Бюро парламента обсудили две кандидатуры на должность главы ЦИК, представленные президентом. Президентом на должность председателя Центральной избирательной комиссии представлены Тенгиз Тевзадзе и Георгий Каландаришвили", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, парламент приступит к обсуждению вопроса на этой неделе. Оппозиция заявляет, что поддержит кандидатуру Тевзадзе, который является директором неправительственной организации "2020". Оппоненты власти отказываются поддерживать Каландаришвили, у которого полномочия истекают в конце января.

Согласно законодательству, за кандидата главы ЦИК должны проголосовать 2/3 депутатов из 150, чтобы он был избран сроком на пять лет. Если претендент не наберет достаточного количества голосов, то назначается повторное голосование, в ходе которого достаточна будет поддержка 76 депутатов, однако тогда он будет избран на шесть месяцев.