Мэр Кишинева обвинил правительство Молдавии в блокировании работы столичных властей

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил правительство Молдавии в организованной атаке на руководство города с целью заблокировать его работу. Выступая на брифинге в понедельник, он сообщил, что контролирующие органы кабинета министров начали серию проверок в мэрии города и подведомственных ей учреждениях.

"Проверки за проверками в мэрии. Задача - высосать из пальца все, что можно. Они хотят заблокировать работу мэрии, пытаются сделать все, чтобы мы не могли работать, пользоваться финансовыми средствами, которые у нас есть, а только отвечали на их запросы, которые приходят тоннами. Главная цель - ставить палки в колеса", - сказал Чебан. По его словам, такие же проверки проводятся и в других населенных пунктах, "где люди не молчат, видя злоупотребления власти. Я призываю представителей международных организаций принять меры, чтобы защитить сотрудников местной администрации. Прошу президента обратить внимание на некоторых чиновников и то, что они делают", - призвал Чебан. Он подчеркнул, что намерен провести встречу с премьер-министром Натальей Гаврилицей, чтобы рассказать ей о происходящем.

Чебан после избрания мэром в ноябре 2019 года приостановил свое членство в Партии социалистов, которая поддерживала бывшего президента Игоря Додона. После парламентских выборов в июле прошлого года правительство сформировала проевропейская Партия действия и солидарности, социалисты перешли в оппозицию. Чебан, который неоднократно критиковал новые власти, заявил, что намерен сформировать национальное альтернативное движение.