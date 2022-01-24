Полиция задержала 239 человек после беспорядков в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Полиция Бельгии задержала 239 человек после беспорядков, в которые вылилась демонстрация протеста против санитарных ограничений в Брюсселе. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицейский отчет.

Согласно документу, "было произведено 228 административных арестов за нарушение общественного порядка". Все задержанные были отпущены после установления их личности. Еще 11 человек были взяты под стражу "за хранение оружия, неповиновение органам правопорядка и/или нанесение ущерба". "Среди них шесть бельгийцев, трое французов, один нидерландец и один афганец", - приводит агентство выдержку из отчета.

Мирная, по заверениям организаторов, акция протеста против антиковидных ограничений в воскресенье вечером закончилась погромами в Евроквартале Брюсселя. Как сообщил комиссариат полиции Брюссель-Иксель, в ходе беспорядков пострадали, по меньшей мере, 12 участников манифестации и трое полицейских.

По оценкам полиции, в общеевропейской манифестации против санитарных ограничений в Европе участвовало до 50 тыс. человек. Участники акции начали сбор подписей под общественной петицией об отставке правительства Бельгии и проведении новых выборов.

После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до тысячи человек. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков манифестантов задержаны. Разбиты витрины магазинов и стекла в нескольких зданиях институтов ЕС. Протестующие разбили и сожгли несколько автомобилей и множество мусорных контейнеров.