Зеленский и Шарль Мишель обсудили усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Президенты Украины и Европейского совета Владимир Зеленский и Шарль Мишель обсудили по телефону координацию усилий для деэскалации ситуации вокруг Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг нашего государства", - отмечается в сообщении офиса украинского лидера.

Собеседники также обсудили вопросы подготовки Европейским союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных санкций, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию. Президент Украины подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в нынешней ситуации. В этой связи он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме €1,2 млрд.

Лидеры скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Евросоюзом на 2022 год. В ближайшее время, добавили в президентском офисе, будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина - ЕС. "Уже в середине этого года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности Европы", - отмечается в сообщении.