На странице лидера Буркина-Фасо в Twitter появился призыв к мятежникам сложить оружие

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Военные, поднявшие 23 января мятеж, должны сложить оружие и в диалоге с законными властями Буркина-Фасо приступить к решению стоящих перед страной проблем. Такой призыв содержится в сообщении, появившемся в понедельник на странице президента республики Рока Марка Кристиана Каборе в Twitter .

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"Наш народ переживает трудные времена, - говорится в сообщении. - Именно в этот момент мы должны защитить наши демократические достижения. Я призываю тех, кто взялся за оружие, сложить его во имя высших интересов народа страны. Именно через диалог мы должны разрешить наши противоречия".

В публикациях ничего не говорится о том, где находится глава государства. Ведущие западные агентства со ссылкой на источники передавали, что он арестован мятежниками и находится на одной из армейских баз в столице страны Уагадугу. В то же время местные СМИ сообщают, что президент охраняется верным ему подразделением жандармерии и может оставаться на территории столичной базы Паспанга, вокруг которой сформировано мощное кольцо охраны.

В Буркина-Фасо затруднен доступ к интернету, с перебоями работает мобильная связь.

Военные подняли в минувшее воскресенье утром мятеж на ряде армейских баз в трех регионах страны, включая столицу. Возглавляет мятежников подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, которого Каборе назначил в декабре 2021 года командующим 3-м военным округом.