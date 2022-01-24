СМИ: Порошенко не выполнил решение суда о сдаче паспортов

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко не выполнил предписание суда Киева о сдаче своих паспортов. Об этом сообщило в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя Государственного бюро расследования.

По данным агентства, в ведомстве заявили, что экс-президент "не выполнил данное обязательство". Порошенко пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее Печерский районный суд Киева назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене, сдать документы, позволяющие выезжать за рубеж. Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в $35,8 млн. Прокуратура подала апелляцию на меру пресечения Порошенко.