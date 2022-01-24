Новый глава ПАСЕ призвал все стороны способствовать деэскалации на востоке Украины

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Избранный в понедельник председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал все стороны, связанные с конфликтом на востоке Украины, к снижению напряженности и дипломатическому решению разногласий.

"Я призываю все причастные стороны к деэскалации. Начните говорить друг с другом. Если мы в Европе не будем говорить друг с другом, а будем стрелять, это будет худшее, что можно было бы сделать для наших граждан", - заявил он на первой пресс-конференции с представителями СМИ после вступления в должность.

По его словам, в этом регионе растет напряженность. Он выразил мнение, что к этому причастны очень многие страны - участницы СЕ. "Я обеспокоен инициативами, которые приводят к росту напряженности", - подчеркнул Кокс. Председатель ПАСЕ признал, что в ведение организации не входят вопросы военного характера, однако заверил, что будет делать все для защиты прав человека и верховенства закона, поскольку "это первое, что попирается в случае такого сценария".

"Я видел в последнее время много инициатив на дипломатическом фронте и аплодирую этим усилиям. Дипломатия должна стать ответом на кризис, а не игра военными мускулами", - сказал он.

Кокс напомнил, что ПАСЕ и СЕ неоднократно озвучивали призыв к соблюдению международных границ Украины. "Изменять их без согласия стран-участниц неприемлемо", - подчеркнул он, отметив, что в СЕ уже выражали протест против воссоединения Крыма с Россией. Обращаясь отдельно к России, Кокс также призвал ее способствовать деэскалации напряженности в регионе и мирному урегулированию конфликта.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве заявляют о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия со стороны Киева будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе исключительно на основе минских соглашений.