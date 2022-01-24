Вице-председателя банковского регулятора КНР исключили из партии за превышение полномочий

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Бывший зампредседатель Комитета по регулированию банковской деятельности КНР Цай Эшэн исключен из Коммунистической партии Китая за серьезные нарушения партийной дисциплины, превышение должностных полномочий и нарушения закона. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Отмечается, что, помимо исключения из партийных рядов, Цай Эшэн лишен положенных ему льгот, его имущество конфискуют. Как сообщает агентство, расследование, проведенное надзорными ведомствами, показало, что Цай Эшэн злоупотреблял своими полномочиями и тем самым нарушал работу финансового рынка страны. Установлено, что он использовал свое положение для незаконного обогащения путем лоббирования различных проектов, помощи в получении кредитов и при заключении контрактов.

По данным агентства, Цай Эшэн вел роскошный образ жизни. За свои услуги он брал огромные суммы денег, принимал ценные подарки, участвовал в роскошных банкетах.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.