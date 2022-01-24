Польша 25 января начнет строительство нового заграждения на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 24 января. /ТАСС/. Строительство заграждения высотой более пяти метров начнется во вторник на польско-белорусской границе. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

"В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией", - сказала она. "Подготовительные работы уже какое-то время ведутся, - добавила Михальская. - Завтра мы передаем территорию исполнителям".

Новое заграждение общей протяженностью 186 км и высотой 5,5 м должно быть готово в июне. Контракт заключен на сумму 644 млн злотых (около $160 млн). Эти средства выделяются из бюджета страны.