Постпред США заявила, что Совбез ООН пока не планирует обсуждать ситуацию вокруг Украины

ООН, 24 января. /ТАСС/. США обсуждают ситуацию вокруг Украины с партнерами по ООН, в том числе в Совете Безопасности, однако формальных встреч Совбеза по этому поводу пока не планируется. Об этом заявила в понедельник на брифинге постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Это [ситуация вокруг Украины] угроза международному миру и безопасности. Это ответственность Совета Безопасности. Совет Безопасности обсуждает, как можно было бы ответить. Но мы не принимали каких-либо формальных решений о проведении встречи", - сказала она.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине заявляют о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.