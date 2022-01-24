Афросоюз осудил попытку государственного переворота в Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Африканский союз (АС) со всей твердостью осуждает предпринятую военными в Буркина-Фасо попытку государственного переворота. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата, опубликованном в понедельник на портале АС.

"Мы осуждаем со всей твердостью попытку государственного переворота против демократически избранного президента и призываем национальную армию и силы безопасности Буркина-Фасо четко придерживаться своих республиканских задач, которые заключаются в защите безопасности внутри страны, а также внешних государственных границ, - говорится в документе. - Мы выступаем за политический диалог правительства, общественных сил и военных в целях решения нынешних проблем страны".

Ранее с осуждением попытки мятежников совершить государственный переворот в Буркина-Фасо выступила крупнейшая региональная организация стран Западной Африки - ECOWAS.

Группа военных под руководством подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибы подняла 23 января в Буркина-Фасо мятеж. В ночь на понедельник мятежники атаковали резиденцию главы государства. Пока сохраняется неопределенность, где находится президент страны Рок Марк Кристиан Каборе. Ведущие западные агентства со ссылкой на источники передавали, что он арестован мятежниками и находится на одной из армейских баз в столице страны Уагадугу. В то же время местные СМИ сообщают, что президент охраняется верным ему подразделением жандармерии и может оставаться на территории столичной базы Паспанга, вокруг которой сформировано мощное кольцо охраны.