МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии пересмотреть планы поездок на Украину

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. МИД ФРГ посоветовал немцам пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их. Об этом говорится в опубликованных в понедельник рекомендациях для путешествующих.

"В свете нынешних передвижений российских подразделений недалеко от границ с Украиной гражданам Германии рекомендуется следить за обстановкой, особенно за ситуацией с безопасностью, по международным и местным СМИ и обращать внимания на объявления местных властей", - говорится в документе.

"Перепроверьте свои планы поездок и по возможности перенесите не вызванные необходимостью поездки", - посоветовали в МИД ФРГ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине заявляют о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.