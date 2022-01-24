В МО Украины призвали граждан подумать, как именно они готовы участвовать в обороне страны

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников призвал украинцев подумать над тем, как именно они готовы участвовать в обороне государства.

"Я призываю граждан взвесить, каким образом вы готовы присоединиться к обороне государства <...> Есть отдельные резервы боевых частей Вооруженных сил Украины. Формируя резерв территориальной обороны (Силы территориальной обороны - прим. ТАСС), мы должны одновременно пополнять и повышать качество резерва других компонентов вооруженных сил. У вас есть выбор", - написал он в понедельник в своей колонке на сайте издания "Украинская правда".

Он также подчеркнул, что развертывание системы национального сопротивления, в частности Сил территориальной обороны (СТО), продолжается круглосуточно.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующим СТО генерал Юрий Галушкин. Формирование подразделений СТО планируется завершить к 15 февраля 2022 года.

Предполагается, что в Силы территориальной обороны будут входить как военнослужащие, так и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях. Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.