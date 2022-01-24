Глава МИД Швеции: ЕС готов к санкциям против препятствующих переходному процессу в Мали

СТОКГОЛЬМ, 24 января. /ТАСС/. ЕС готов ввести санкции против тех, кто препятствует переходному процессу в Мали. Об этом в понедельник сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

"Мали должна вернуться к демократии. ЕС готов перейти к целенаправленным санкциям против тех, кто препятствует переходному процессу [в этой африканской стране]. ЕС решительно поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS)", - написала она в Twitter.

Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой совершила два военных переворота в Мали в 2020 и 2021 годах. Региональная африканская организация ECOWAS приняла уже несколько пакетов санкций в отношении Мали в связи с невыполнением обязательств переходной военной администрации по организации выборов и передаче власти гражданскому правительству. Последний пакет ограничений был одобрен 9 января на чрезвычайном саммите глав государств ECOWAS и включает закрытие наземных и воздушных границ с Мали, введение эмбарго на финансовые операции и торговлю, за исключением товаров первой необходимости, а также заморозку малийских государственных активов на счетах государственных и коммерческих банков стран ECOWAS.