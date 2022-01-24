НАТО изучает возможность размещения в Восточной Европе дополнительных боевых групп

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс начал усиление своего военного присутствия на восточном фланге и изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп НАТО для защиты стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции.

"Мы начали усиление восточного фланга альянса, изучаем возможность развертывания там дополнительных боевых групп НАТО", - сказал он. Столтенберг повторил, что НАТО "выступает за диалог с Россией, но не поступится своими базовыми принципами", включая право на защиту своих стран-членов.

Столтенберг считает, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе "не угрожает России" и не мешает диалогу с ней. "НАТО - это оборонительный альянс, развертывание новых сил на востоке пропорционально [ситуации] и не угрожает России, - заявил он. - Мы продолжаем призывать Россию к диалогу в Совете Россия - НАТО", - добавил генсек.