Постпред США при ООН пояснила свои слова о возможности "военных мер" в ситуации по Украине

ООН, 24 января. /ТАСС/. США намерены придерживаться дипломатических средств по ситуации вокруг Украины, но готовы к тому, если дипломатия не сработает. Об этом заявила в понедельник в ходе брифинга американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя свои высказывания в интервью молдавскому каналу Jurnal TV о том, что Вашингтон не исключает никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ по Украине.

"Мы используем любые дипломатические усилия, чтобы найти дипломатическое решение. Мы продолжаем работать над дипломатическим решением, - утверждала она. - Госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым".

"Мы продолжим взаимодействовать с союзниками в Европе, с Украиной, с российской стороной, - сказала постпред США. - Мы готовы, если дипломатическое решение не сработает. Работаем с союзниками, чтобы очень оперативно ответить, если дипломатического решения не последует. Но мы не бросаем дипломатию".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.