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Кризис на Украине

Трамп заявил, что при нем кризис вокруг Украины был бы невозможен

Экс-президент США не пояснил, что именно он сделал бы иначе в нынешней ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что при нем нынешнее обострение вокруг Украины никогда бы не произошло.

"То, что происходит сейчас вокруг России и Украины, никогда бы не произошло при администрации Трампа. Даже возможности такой не допускаю", - говорится в сообщении бывшего президента, распространенного в понедельник его пресс-службой.

Трамп не пояснил, что именно он сделал бы иначе в нынешней ситуации вокруг Украины. Ранее бывший президент неоднократно утверждал, что он умел поддерживать хорошие личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, однако по серьезным вопросам Москве не уступал. Трамп регулярно указывает, что он всеми имеющимися средствами препятствовал строительству газопровода "Северный поток - 2" и одобрил поставки летального вооружения Украине.

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