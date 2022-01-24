Трамп заявил, что при нем кризис вокруг Украины был бы невозможен

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что при нем нынешнее обострение вокруг Украины никогда бы не произошло.

"То, что происходит сейчас вокруг России и Украины, никогда бы не произошло при администрации Трампа. Даже возможности такой не допускаю", - говорится в сообщении бывшего президента, распространенного в понедельник его пресс-службой.

Трамп не пояснил, что именно он сделал бы иначе в нынешней ситуации вокруг Украины. Ранее бывший президент неоднократно утверждал, что он умел поддерживать хорошие личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, однако по серьезным вопросам Москве не уступал. Трамп регулярно указывает, что он всеми имеющимися средствами препятствовал строительству газопровода "Северный поток - 2" и одобрил поставки летального вооружения Украине.