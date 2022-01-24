В Киеве приветствовали предложение Эрдогана устроить встречу президентов РФ и Украины

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Киев приветствует инициативу президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана организовать встречу с глазу на глаз президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Об этом сообщил в понедельник посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Мы приветствуем предложение Турции о посредничестве, особенно в рамках предложения вашего президента [Тайипа Эрдогана] пригласить и нашего президента [Владимира Зеленского], и президента России [Владимира Путина]. Мы приветствуем его и заявляем, что готовы вести диалог в любом формате. Рассчитываем, что Россия также оценит его в положительном ключе", - приводит его слова телеканал TRT.

Ранее президент Турции говорил, что намерен в скором времени побывать на Украине, при этом он не исключал, что может провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным или отправиться с визитом в Москву.

На прошлой неделе официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Эрдоган в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом. Во время телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что какой-либо экспертной проработки предложения Анкары провести переговоры России и Украины на территории Турции по официальным каналам пока не было.