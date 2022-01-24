Пашинян заявил, что Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в Facebook.

По его словам, Армения при сохранении динамики переговоров с Анкарой может принять приглашение турецкой стороны принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.

"У нас уже состоялась встреча спецпередставителей по урегулированию армяно-турецких отношений. И если эта динамика сохранится, то большая вероятность, что Армения примет участие в дипломатическом форуме в Анталье. Будет нелогично, если мы упустим возможность продолжить разговор. Следует отметить, что мировое сообщество поддерживает процесс урегулирования отношений, в том числе Россия, ЕС, США, государства региона", - сказал он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что пригласил своего армянского коллегу Арарата Мирзояна принять участие в этом форуме. Позднее пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян сообщил, что министр обдумывает целесообразность участия в мероприятии.