Столтенберг заявил, что НАТО изучает вариант отправки боевых групп в Черноморский регион

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. НАТО изучает возможность развертывания боевых групп альянса не только в Прибалтике и Польше, но и в Черноморском регионе, но никакие решения пока не приняты. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Финляндии и Швеции.

"Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге (в черноморских странах НАТО - Румынии, Болгарии и Турция - прим. ТАСС), но решения об этом пока не приняты", - сказал он.