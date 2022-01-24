США помогли ОАЭ сбить направленные на Абу-Даби ракеты хуситов

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Взаимодействие Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с США помогло перехватить и уничтожить баллистические ракеты йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", которые в ночь на понедельник попытались осуществить ракетную атаку на Абу-Даби. Об этом заявил посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф аль-Утейба.

"Тесное сотрудничество ОАЭ и США помогло отразить очередную серию терактов хуситов сегодня утром в Эмиратах. Следующий шаг - перекрыть финансовые потоки и потоки оружия от их покровителей. США должны принять меры, чтобы вернуть хуситов в список террористов", - приводятся слова дипломата на странице эмиратского посольства в Twitter.

В ночь на понедельник Минобороны ОАЭ проинформировало о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые направлялись хуситами на Абу-Даби. Позднее в ведомстве заявили об уничтожении в Йемене установки для запуска баллистических ракет, которая принадлежала представителям "Ансар Аллах".

17 января хуситы осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара четыре человека погибли, более пяти получили ранения.