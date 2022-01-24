Глава МИД Франции: страны ЕС готовы при необходимости принять комплекс санкций против РФ

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Страны ЕС в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России. Об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Эта встреча показала большую степень согласия между европейцами и США. Это сплочение очень важно, поскольку безопасность в Европе неделима", - сказал он. "Большое впечатление на меня произвела твердость европейцев и готовность вместе представить комплекс санкций, мер сдерживания России, чтобы помешать наступлению - военному или иному - на Украине", - заявил Ле Дриан.