Президент Литвы считает, что Россия бросает вызов системе безопасности в Европе

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Позиция России, требующей для себя гарантий безопасности, является вызовом всей системе безопасности в Европе. С таким утверждением в ходе телефонного разговора в понедельник с премьер-министром Испании Педро Санчесом выступил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила президентская пресс-служба.

"В условиях ухудшения региональной ситуации в сфере безопасности важно не принимать навязываемые Россией утверждения о постсоветских странах, зонах интересов, контактных линиях", - приводятся в сообщении его слова. По оценке Науседы, эти установки Москвы "являются вызовом всей архитектуре системы европейской безопасности".

Науседа поблагодарил Испанию за участие в укреплении восточного фланга НАТО. Испания пять раз посылала свои истребители на литовскую авиабазу Зокняй, откуда члены НАТО посменно осуществляют патрулирование в воздушном пространстве стран Балтии.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.