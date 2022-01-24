БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что угрозы немедленного нападения России на Украину нет. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Как я сказал, у меня была возможность поговорить с госсекретарем [США Энтони] Блинкеном до и после переговоров с Россией. Поэтому для меня сегодня ничего нового не было. Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почувствовал ли Боррель во время переговоров с Блинкеном, что есть угроза немедленного нападения на Украину.

Боррель заявил, что необходимость в принятии мер предосторожности для граждан стран Евросоюза на Украине отсутствует. По его словам, к соответствующему выводу министры иностранных дел 27 стран ЕС пришли после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"После обмена информацией и после того, как мы послушали госсекретаря Блинкена, не думаю, что есть необходимость в принятии мер предосторожности", - сказал он.