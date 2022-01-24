Киев заявил об отсутствии оснований для утверждений о масштабном наступлении на Украину

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Киев не видит оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Еще раз скажу, что мы не видим каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Это невозможно даже физически. Есть ли передвижения российских войск на их территории? Да, есть, и для нас это не новость. Может быть, это новость для наших иностранных партнеров", - сказал он на брифинге по итогам состоявшегося в понедельник заседания.

Комментируя якобы существующую угрозу "вторжения" со стороны России, которую обсуждают украинские политики и средства массовой информации, Данилов заявил, что поводов для паники на Украине в настоящий момент нет, и СМИ необходимо снизить накал вокруг ситуации с безопасностью.

"Я хотел заметить, что в последнее время в нашей стране происходит много информационных событий, - сказал Данилов. - В средствах массовой информации появляется очень много военной беллетристики. Я просил бы вас, друзья, немного сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует". "Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны", - заявил секретарь СНБО Украины.

Он напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко намерен собрать совещание градоначальников, чтобы обсудить, какими способами они будут защищать Украину. "Для этого у нас есть наши Вооруженные силы", - отметил Данилов.

По словам Данилова, власти Украины не наблюдают активного выезда дипломатов из страны, своих сотрудников эвакуируют три посольства, 49 дипмиссий не принимали таких решений.

"На сегодняшний день у нас есть информация о трех посольствах (которые эвакуируют сотрудников - прим. ТАСС), 49 стран не принимают участие", - сказал он на брифинге.

Данилов уточнил, что об эвакуации объявляли посольства США, Великобритании и Австралии. "Другие посольства этим не занимаются", - сказал он, подчеркнув, что на Украине "не наблюдается активного выезда дипломатов из страны".

Данилов по итогам заседания совета заявил, что Украина не планирует ни на кого нападать. По его словам, в страну самолетами доставляется оружие от стран Запада, но оно будет использоваться исключительно для обороны.

"Я акцентирую, что это оружие именно для защиты. Мы ни на кого нападать не собираемся. Это наша страна, мы ее никому отдавать не собираемся. На сегодняшний день у нас очень много желающих помогать нам именно оружием", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".