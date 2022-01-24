МИД Украины: Берлин уведомил Киев о планах эвакуации части сотрудников посольства

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Германия в дополнение к Австралии, Великобритании и США уведомила МИД Украины о намерении эвакуировать часть сотрудников своего посольства. Об этом сообщило в понедельник украинское внешнеполитическое ведомство.

"По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию - США, Великобритания, Австралия и Германия", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее в понедельник секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что об эвакуации дипломатов объявляли Австралия, Великобритания и США, подчеркнув, что "другие посольства этим не занимаются".