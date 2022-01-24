Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Военные захватили в Буркина-Фасо власть, отстранив президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщил в понедельник буркинийский новостной портал leFaso .

Мятеж военных и сообщения об аресте президента. Что происходит в Буркина-Фасо

Группа военных численностью в 14 человек вышла в эфир на государственном телеканале и объявила о переходе в стране власти к "Патриотическому движению за охрану и восстановление" (ПДОВ), отмечает он. Структуру возглавил подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Военные объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ страны. На всей территории страны введен комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00. Новостной портал Burkina24 передал, что подписал документ со всеми данными решениями 41-летний подполковник Дамиба.

Военные также заявили, что захват власти произведен без насилия, все задержанные находятся в безопасном месте. "Решением ПДОВ с текущего дня президентство Каборе завершилось", - цитирует телевизионное выступление офицеров агентство Рейтер. Они заявили, что Каборе (занял пост президента в декабре 2015 года) оказался неспособным объединить народ и эффективно противостоять угрозам в области безопасности.

Военные подняли мятеж 23 января на нескольких базах по всей стране. В ночь на понедельник они атаковали резиденцию президента Каборе. Его местоположение не раскрывается.